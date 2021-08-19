А. Лукашенко: Бюджет Беларуси складывается даже лучше, чем мы думали, и лучше, чем могло быть

Источник материала: БT

Защита финансового рынка: налоги, поступления в бюджет, и как следствие - наполнение фонда соцзащиты. Это наши пенсии, выплаты инвалидам и многодетным матерям. Особенно в последнее время на законодательном уровне приняты довольно жесткие меры, но некоторые по-прежнему рискуют - ищут лазейку, чтобы скрыть доходы, уклониться от налогов и прилично сэкономить на собственных сотрудниках. Таким двойным дозором в этом плане стали Министерство по налогам и сборам и Комитет госконтроля. Главы этих ведомств сегодня рассказали Президенту, как ставят заслон тем, кто пытается нарушить закон, и о дальнейших шагах по его совершенствованию. Требование Президента: налоговая система должна быть предельно проста и понятна плательщикам, экономить их время и нервы. Нервничать лишний раз уж точно не должны те, кто работает честно и открыто. Глава государства сегодня обратился именно к таким бизнесменам и предпринимателям - к ним точно претензий не будет. Илона Красутская продолжит тему.

Доклад министра по налогам и сборам и главы КГК

Визит министра по налогам и сборам и главы Комитета госконтроля к Президенту, казалось бы, рядовое мероприятие. Нужно отчитаться за первое полугодие, рассказать о новеллах в законодательстве и борьбе с серыми схемами. Но кто-то все равно придумал "сенсацию". Что поделать, деньги - это всегда интересно.

В первом полугодии налоговая служба даже перевыполнила план. Поступления в бюджет составили более 15 млрд рублей. По сравнению с 2020-м - дополнительные полмиллиарда. При этом Министерство по налогам и сборам снизило количество проверок и продолжает уходить в онлайн, чтобы, не выходя из дома, за пару кликов можно было совершить любые платежи.







Кто-то заплатил и спит спокойно, а кто-то по-прежнему рискует свободой.

С июня в Беларуси за зарплату в конверте - уголовная ответственность до 12 лет

С июня в Беларуси введена уголовная ответственность за зарплаты в конвертах, неуплаченные налоги и уклонение от страховых взносов. Максимально суровое наказание - до 12 лет лишения свободы. Уже 21 уголовное дело.

В Беларуси возбуждено 21 уголовное дело за зарплату в конверте

Свежий пример. Руководители полиграфической компании выплачивали своим сотрудникам зарплату в конвертах. С 2015 года их заработок составил почти 10 миллионов рублей. Для бюджета минус 2,5 миллиона. По документам перевели отдел маркетинга в статус индивидуальных предпринимателей. Работа осталась та же, официальная зарплата упала в разы, но появилось щедрое вознаграждение - в конвертах. Каждый зарабатывал по-разному, кто-то тысячу, а кто-то и все десять.

Усилен контроль за зарплатами в конвертах

В отношении учредителя и директора компании, а также должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело.

В качестве обвиняемых признаны три человека, на их имущество (а это элитные авто и особняки в пригороде столицы стоимостью более 4 миллионов рублей) наложен арест. Еще звоночек для тех, кто просит оплачивать услуги исключительно наличными. Налоговые органы сейчас усилили контроль за такими компаниями, есть вероятность, что не все деньги проходят через кассу.

Сообщить о зарплате в конверте теперь можно и через телеграм-канал Комитета госконтроля. Как говорится, все анонимно и без регистрации. Такая же форма есть на сайте ведомства. Информацию проанализируют и используют во время проверочных мероприятий.

Никаких претензий к тем, кто работает честно и по закону

После событий прошлого года мы извлекли соответствующие уроки. Участвуя в протестной деятельности и незаконных массовых мероприятиях, некоторые фигуранты умудрялись лихо уходить от налогов в стране, против которой они выступали. Как итог - ущерб не только государству, своим сотрудникам. Украли у пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Те, кто натворил дел, намутили в бизнесе, полезли прикрываться в политику.

Президент: Политика и бизнес - это разные вещи

Любые проверки, а особенного сотрудниками налоговой или КГК, понятное дело, стресс для предпринимателя. Но тем, кто работает честно и открыто, трястись за собственное дело точно не нужно. Президент гарантирует: претензий без повода не будет, наоборот зеленый свет и поддержка.

В отношении тех, кто хочет нажиться на других, государство и впредь будет принимать соответствующие меры - только усиливая контроль и идя на ужесточение законодательства. При этом не забывая о справедливости. Те, кто готов сделать больше для своей страны и ее развития, всегда найдут поддержку.





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