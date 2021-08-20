"Как в коттедже", но есть нюанс. Узнали, как живется в мансардных квартирах Минска и сколько они сейчас стоят

Одной из тех, кто тогда купил квартиру на Мавра, стала Виктория. Сегодня она уже переехала в свою двухкомнатную квартиру:

− Я приобрела квартиру площадью 43 метра на финише строительства – в начале 2019 года. Покупка квартиры в реконструированной пятиэтажке мне показалась хорошей идеей, поскольку на тот момент за подобные деньги в Минске сложно было купить даже убитый «бабушатник».