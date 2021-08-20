|
"Как в коттедже", но есть нюанс. Узнали, как живется в мансардных квартирах Минска и сколько они сейчас стоят
20.08.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце 90-х – начале «нулевых» в Минске стали появляться многоквартирные дома с мансардами. Романтически скошенными крышами стали венчать новостройки, а во время капремонта «французские чердаки» стали надстраивать даже в хрущевках. Мы поговорили о плюсах и минусах мансардного жилья с теми, кто в них живет, а также узнали, сколько стоят такие квартиры.
«За подобные деньги в Минске сложно было купить даже убитый «бабушатник»
Мансардные дома сейчас разбросаны по всему Минску. Самые первые «мансарды» − реконструированная четырехэтажка в районе Запорожской площади, дом с надстроенным этажом на проспекте Независимости, реновированная пятиэтажка на Восточной.
Еще один знаковый мансардный проект – реконструкция пятиэтажек на улице Янки Мавра. Несколько лет назад во время капремонта с согласия жильцов в домах №29, 31 и 33 надстроили шестые этажи. В итоге, каждый подъезд увеличился на 3 квартиры. Занималась этим проектом компания «Мансарды столицы». В качестве компенсации за неудобства «коренные» жители получили ремонт, балконы на первых этажах и отмену коммуналки на время работ. Новоселам же досталось жилье по ценам чуть ниже рынка. Так, в 2018 году компания
Одной из тех, кто тогда купил квартиру на Мавра, стала Виктория. Сегодня она уже переехала в свою двухкомнатную квартиру:
− Я приобрела квартиру площадью 43 метра на финише строительства – в начале 2019 года. Покупка квартиры в реконструированной пятиэтажке мне показалась хорошей идеей, поскольку на тот момент за подобные деньги в Минске сложно было купить даже убитый «бабушатник».
Заключив договор и оплатив купленные метры, Виктория рассчитывала на скорый переезд, однако с ним возникли непредвиденные сложности:
− К сожалению, нас очень подвел застройщик. Еще не сдав дом в эксплуатацию, он разрешил жильцам начинать ремонты, а в итоге из-за этого Госстройнадзор отказался принимать пристройку. Застройщик, конечно, пытался решить вопрос, но делал это настолько медленно и неохотно, что фактически мы остались с проблемами один на один.
Во время стройки дома в 2018 году.
В результате, эпопея с получением документов на построенные квартиры растянулась на долгих 2 года. Дольщикам пришлось самим разбираться со всеми бюрократическими нюансами, ходить по кабинетам чиновников, готовить справки, собирать подписи жильцов и даже оплачивать экспертизы (одна из них стоила около 4 тысяч рублей!). Пройдя через процедуру узаконивания самостроя и выслушав немало реплик в стиле «вашу пристройку вообще надо снести», долгожданные документы жильцы получили только в июле 2021 года.
В процессе эксплуатации были выявлены и некоторые строительные косяки, которые застройщик так и не исправил. Сейчас собственники новых квартир собираются требовать у ООО «Мансарды столицы» компенсацию за просрочку сдачи дома на два года.
Впрочем, несмотря на все вышеперечисленное, мансардное жилье Виктории нравится:
− Если не брать в расчет двухгодичную нервотрепку, я не жалею, что купила эту квартиру. Тут хороший микроклимат: зимой − тепло, летом – не жарко (так как комнаты у меня выходят на разные стороны, квартира постоянно проветривается). Знаю, что некоторые соседи поставили кондиционеры, но у меня такой необходимости нет. Не испугал меня и 6-й этаж: на самом деле проблем с ежедневным спуском-подъемом не возникает. Сложно бывает только тогда, когда в квартиру приходится заносить крупногабаритные вещи. Грузчики, узнав про 6-й этаж без лифта, порой требуют доплату.
- В целом, − отмечает Виктория, − мансарда – отличная квартира. Мне нравится, что она не похожа на типовые варианты. По потолкам (их высота в самом высоком месте составляет 3,8 метра) здесь проходят деревянные балки, которые можно очень интересно обыграть. Например, прикрепить подвесное кресло, качели или повесить красивые лампочки на новый год. Кто-то даже поднимает наверх кровать, выделяя второй уровень. Вообще, знаю, что многие брали мансардные квартиры именно из-за этих балок. По дизайну они смотрятся оригинально и отличаются от стандартных вариантов.
Известно, что после окончания проекта на Мавра застройщик пытался взять в работу старые двухэтажки на улице Мержинского в Минске, однако Мингорисполком посчитал проект нецелесообразным. Мы хотели получить комментарий по поводу планов по реконструкции жилого фонда у самого застройщика, но номер мобильного, как и сайт компании «Мансарды столицы», оказался недоступен.
«Живем, как в коттедже, но летом бывает жарко»
А вот дом с красными крышами на улице Некрасова 1998 года постройки – это не перестроенное, а новое здание, в котором мансарды были запроектированы изначально. На последних 5-6 этажах тут разместились двухуровневые апартаменты, обычные квартиры и арендные «мастерские художников» (сегодня эти помещения просто сдаются под офисы).
Одна из жительниц дома, Елена, рассказывет, что живет с семьей в двухэтажной квартире площадью порядка 130 «квадратов». Среди плюсов проживания в мансарде она отметила то, что комнаты на последнем этаже более теплые и уютные. Камерности и необычности атмосфере последнего этажа добавляют скошенные потолки. К слову, никаких проблем с обустройством «ломаных» линий стен и потолка во время ремонта не возникло – грамотный дизайнер всегда подскажет, как выгоднее обыграть пространство. Также Елена говорит, что чувствует себя в двухэтажной мансардной квартире, как в собственном коттедже, и очень рада тому, что «над головой никто не прыгает».
Правда, за годы проживания в мансарде обнаружились и минусы такого жилья. Так, еще одна жительница дома вспомнила, что первое время в некоторых квартирах на последних этажах «текли» крыши. Устранить эту проблему удалось только после долгой переписки с ЖЭС-ом: теперь в дождь и снег жильцы спят спокойно. Еще один неприятный момент, особенно остро проявивший себя этим летом – жара. Если в обычную погоду мансардные квартиры ведут себя нормально, то в зной они разогреваются до уровня «невыносимо» вместе с крышей. Кто-то из жильцов уже решил сей вопрос установкой кондиционера, а кто-то продолжает мучиться и ждать наступления прохлады.
Кстати, тема отсутствия лифта жителей дома с красными крышами не волнует. Собственники мансард к необходимости подниматься на последние этажи на своих двоих давно привыкли.
Что дороже: «мансарды» или обычные квартиры?
Сейчас в вышеупомянутом доме на Некрасова
В нашей базе нам удалось отыскать еще парочку мансардных квартир. К примеру, в доме по улице Восточной (его надстроили мансардным этажом в середине «нулевых») сейчас
Еще одну четырехкомнатную «мансарду» мы нашли на улице Сердича, 4. Двухуровневая квартира площадью 67,1 «квадрат»
В целом, получается, что, несмотря на все плюсы и минусы, мансардное жилье в столице стоит чуть выше средней цены метра по рынку.
Следите за нами на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Как в коттедже", но есть нюанс. Узнали, как живется в мансардных квартирах Минска и сколько они сейчас стоят
В конце 90-х – начале «нулевых» в Минске стали появляться многоквартирные дома с мансардами. Романтически скошенными крышами стали венчать новостройки, а во...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)