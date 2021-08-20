Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в октябре в Ереване "Перед ЕЭК стоят очень большие задачи, которые мы планируем реализовать в установленном порядке и о которых будем докладывать на заседании Евразийского...

20 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в октябре в Ереване. Об этом сообщил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА."Перед ЕЭК стоят очень большие задачи, которые мы планируем реализовать в установленном порядке и о которых будем докладывать на заседании Евразийского межправсовета в октябре в Ереване", - сказал Михаил Мясникович.Председатель Коллегии ЕЭК также подвел итоги прошедшего заседания Евразийского межправсовета. "Много идет разговоров об устранении барьеров во взаимной торговле товарами, услугами. Но есть и другие препятствия, которые негативно сказываются на продвижении товаров на общем рынке. В этой ситуации утвержден перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, подлежащих устранению в 2021-2022 годах. В нем 14 препятствий - 13 ограничений и одно изъятие. В течение двух лет предполагается устранить фактически одну треть существующих препятствий", - сказал Михаил Мясникович.Что касается практических вопросов по экологической повестке, то в качестве рабочего органа формируется группа высокого уровня. "Она будет работать во исполнение тех инициатив и предложений, которые изложены главами государств", - отметил председатель Коллегии ЕЭК.Также была утверждена дорожная карта по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2021-2023 годы. Она содержит порядка 50 позиций.-0-