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Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в октябре в Ереване

20.08.2021 10:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в октябре в Ереване. Об этом сообщил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед ЕЭК стоят очень большие задачи, которые мы планируем реализовать в установленном порядке и о которых будем докладывать на заседании Евразийского межправсовета в октябре в Ереване", - сказал Михаил Мясникович.

Председатель Коллегии ЕЭК также подвел итоги прошедшего заседания Евразийского межправсовета. "Много идет разговоров об устранении барьеров во взаимной торговле товарами, услугами. Но есть и другие препятствия, которые негативно сказываются на продвижении товаров на общем рынке. В этой ситуации утвержден перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, подлежащих устранению в 2021-2022 годах. В нем 14 препятствий - 13 ограничений и одно изъятие. В течение двух лет предполагается устранить фактически одну треть существующих препятствий", - сказал Михаил Мясникович.

Что касается практических вопросов по экологической повестке, то в качестве рабочего органа формируется группа высокого уровня. "Она будет работать во исполнение тех инициатив и предложений, которые изложены главами государств", - отметил председатель Коллегии ЕЭК.

Также была утверждена дорожная карта по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2021-2023 годы. Она содержит порядка 50 позиций.-0-
 
 
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"Перед ЕЭК стоят очень большие задачи, которые мы планируем реализовать в установленном порядке и о которых будем докладывать на заседании Евразийского...
 
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