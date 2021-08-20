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На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю
20.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 52 копейки. Евро 2 рубля 94 копейки. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.
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Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 52 копейки. Евро 2 рубля 94 копейки. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей. Читайте также: А....
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