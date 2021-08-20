ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беллегпром в І полугодии 2021 года экспортировал продукцию более чем в 50 стран

20.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беллегпром в I полугодии экспортировал продукцию более чем в 50 стран на 211,5 миллиона долларов. За шесть месяцев года выручка и прибыль от реализации продукции концерна выросла почти в 1,5 раза, а чистая прибыль - почти в 3.

  Наибольшей популярностью за рубежом пользуются наши ковры, трикотаж, а также обувь

Новыми рынками сбыта стали Непал, Чили, Уругвай и Швейцария.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беллегпром в I полугодии экспортировал продукцию более чем в 50 стран на 211,5 миллиона долларов. За шесть месяцев года выручка и прибыль от реализации продукции...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Как в коттедже", но есть нюанс. Узнали, как живется в мансардных квартирах Минска и сколько они сейчас стоят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by