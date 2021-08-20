Беллегпром в І полугодии 2021 года экспортировал продукцию более чем в 50 стран

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Беллегпром в I полугодии экспортировал продукцию более чем в 50 стран на 211,5 миллиона долларов. За шесть месяцев года выручка и прибыль от реализации продукции концерна выросла почти в 1,5 раза, а чистая прибыль - почти в 3.

Наибольшей популярностью за рубежом пользуются наши ковры, трикотаж, а также обувь

Новыми рынками сбыта стали Непал, Чили, Уругвай и Швейцария.







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