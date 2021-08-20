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В Беларуси намолочено более 6 млн т зерна

20.08.2021 11:41 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намолочено более 6 млн т зерна нового урожая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

На утро 20 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,9 млн га, что составляет 94% запланированной площади.

Намолочено около 6031,6 тыс. т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,5 млн т зерна, далее следуют Брестская область - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1 млн т, в Могилевской намолочено 834,5 тыс. т, в Гомельской - 753,5 тыс. т, в Витебской - 741,8 тыс. т.

Госзаказ по зерну выполнен на 85,5%, поставлено 710,6 тыс. т.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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На утро 20 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,9 млн га, что составляет 94% запланированной площади.
 
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