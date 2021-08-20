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Премьер-министры утвердили план мероприятий по цифровизации грузовых ж/д перевозок в ЕАЭС

20.08.2021 11:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет, заседание которого прошло 19-20 августа в кыргызстанском городе Чолпон-Ата с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, утвердил план первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Китаем. Об этом БЕЛТА сообщили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии.

"Для интенсификации транзитных перевозок железнодорожным транспортом по направлениям Запад - Восток и Север - Юг необходимо обеспечить их осуществление без использования бумажного документооборота на территории государств союза", - сказал член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. По его словам, предусматриваются мероприятия, обеспечивающие повышение полноты и качества информационного обмена между железнодорожными перевозчиками, переход на безбумажные технологии в отношении перевозочных и товаросопроводительных документов для перемещения грузов внутри союза, переход на юридически значимый электронный документооборот при оформлении международных перевозок, а также выстраивание электронного взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с контролирующими органами государств - членов ЕАЭС, включая сферы ветеринарного и фитосанитарного контроля.

"Предполагается, что план мероприятий будет полностью реализован к марту 2023 года. Его осуществление позволит перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом при двусторонних и транзитных перевозках между государствами ЕАЭС, а в дальнейшем - с сопредельными странами вне союза, в первую очередь с Китайской Народной Республикой", - добавили в торговом блоке ЕЭК.-0-

 
 
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