﻿ Страны ЕАЭС планируют заключить соглашение о принципах и правилах оборота данных в союзе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страны ЕАЭС планируют заключить соглашение о принципах и правилах оборота данных в союзе

20.08.2021 12:21 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государства Евразийского экономического союза планируют заключить соглашение об общих принципах и правилах оборота данных в ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося 19-20 августа в кыргызстанском городе Чолпон-Ата заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Для проработки этого соглашения на заседании принято решение сформировать рабочую группу высокого уровня по вопросам цифровой трансформации. "Создание рабочей группы - важный и необходимый инструмент для выработки согласованных решений и подходов к цифровой трансформации в ЕАЭС, - прокомментировал это решение член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. - Главным образом речь идет о соглашении об обороте данных. Рабочая группа позволит более оперативно разработать и принять единые принципы для эффективного обмена данными в рамках союза".

Помимо соглашения об обороте данных, задачей рабочей группы будет выработка подходов к реализации приоритетных направлений цифровой повестки, цифровой трансформации отраслей экономики, рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также развитию цифровой инфраструктуры на территории стран Евразийского экономического союза.

Рабочую группу возглавит министр ЕЭК Гегам Варданян. В состав группы войдут руководители или заместители руководителей уполномоченных органов государств ЕАЭС, отвечающих за разработку и реализацию программ по цифровой трансформации отраслей экономики. При рабочей группе планируется создать экспертные подгруппы, куда будут включены представители заинтересованных органов государственной власти и бизнес-сообществ стран союза.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для проработки этого соглашения на заседании принято решение сформировать рабочую группу высокого уровня по вопросам цифровой трансформации.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки взаимной и внешней торговли создадут в ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by