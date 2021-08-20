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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны ЕАЭС планируют заключить соглашение о принципах и правилах оборота данных в союзе Для проработки этого соглашения на заседании принято решение сформировать рабочую группу высокого уровня по вопросам цифровой трансформации.

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государства Евразийского экономического союза планируют заключить соглашение об общих принципах и правилах оборота данных в ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося 19-20 августа в кыргызстанском городе Чолпон-Ата заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко.Для проработки этого соглашения на заседании принято решение сформировать рабочую группу высокого уровня по вопросам цифровой трансформации. "Создание рабочей группы - важный и необходимый инструмент для выработки согласованных решений и подходов к цифровой трансформации в ЕАЭС, - прокомментировал это решение член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. - Главным образом речь идет о соглашении об обороте данных. Рабочая группа позволит более оперативно разработать и принять единые принципы для эффективного обмена данными в рамках союза".Помимо соглашения об обороте данных, задачей рабочей группы будет выработка подходов к реализации приоритетных направлений цифровой повестки, цифровой трансформации отраслей экономики, рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также развитию цифровой инфраструктуры на территории стран Евразийского экономического союза.Рабочую группу возглавит министр ЕЭК Гегам Варданян. В состав группы войдут руководители или заместители руководителей уполномоченных органов государств ЕАЭС, отвечающих за разработку и реализацию программ по цифровой трансформации отраслей экономики. При рабочей группе планируется создать экспертные подгруппы, куда будут включены представители заинтересованных органов государственной власти и бизнес-сообществ стран союза.-0-