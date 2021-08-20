Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки взаимной и внешней торговли создадут в ЕАЭС Решение принято на основе проводившейся в течение года совместной работы экспертов экспортных страховых агентств и государственных органов стран Евразийского...

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе для поддержки взаимной и внешней торговли создадут Евразийскую перестраховочную компанию. Об этом БЕЛТА сообщили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося 19-20 августа в кыргызстанском городе Чолпон-Ата заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко."Евразийский межправительственный совет дал старт практической работе по созданию Евразийской перестраховочной компании (ЕПК). В частности, образована рабочая группа, которая займется соответствующими вопросами. Проект международного договора об учреждении и деятельности ЕПК должен быть разработан в течение шести месяцев", - сказали в торговом блоке ЕЭК.Решение принято на основе проводившейся в течение года совместной работы экспертов экспортных страховых агентств и государственных органов стран Евразийского экономического союза, которыми был подготовлен доклад о мерах страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств-членов. ЕПК может быть образована в статусе международной финансовой организации, капитал которой будет сформирован за счет имущественных взносов государств - членов ЕАЭС, а также международных финансовых институтов. Уставный капитал Евразийской перестраховочной компании может составить $200 млн, потенциальная емкость - до $2 млрд."Создание наднациональной перестраховочной организации позволит существенно нарастить возможности для взаимной торговли, а также внешней торговли кооперационной продукцией за счет увеличения страховой емкости и лучшего управления рисками на всем пространстве ЕАЭС", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.Согласно экспертной оценке появление дополнительной страховой емкости в размере $2 млрд потенциально может привести к увеличению объема взаимной торговли внутри ЕАЭС на сумму более $6 млрд. Перестрахование сможет выступать альтернативой государственной гарантии стран союза, если такая гарантия является условием финансирования или страхования проекта."Как ожидается, к полноценному функционированию Евразийская перестраховочная компания приступит в 2023 году", - добавили в торговом блоке ЕЭК.-0-