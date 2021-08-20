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Страны ЕАЭС намерены устранить 14 препятствий на рынке союза до конца 2022 года

20.08.2021 12:22 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза намерены устранить 14 препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС до конца 2022 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося 19-20 августа в кыргызстанском городе Чолпон-Ата заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"На заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате утвержден перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах. Всего в списке 14 препятствий: 13 ограничений и 1 изъятие", - сказали в пресс-службе.

"Формирование перечня - трудоемкий, но очень важный процесс. Фактически сегодня главы правительств обозначили наиболее чувствительные препятствия для союза, которые необходимо устранить в 2021-2022 годах. Их фиксация и дальнейшая работа по устранению - еще один значимый шаг в обеспечении функционирования внутреннего рынка без барьеров, изъятий и ограничений", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Для оптимизации работы по устранению препятствий, содержащихся в перечне, ЕЭК совместно с правительствами государств - членов союза до 1 октября подготовит и предложит для рассмотрения на Совете ЕЭК соответствующий план мероприятий (дорожную карту).-0-

 
 
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Для оптимизации работы по устранению препятствий, содержащихся в перечне, ЕЭК совместно с правительствами государств - членов союза до 1 октября подготовит и...
 
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