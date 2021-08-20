Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны ЕАЭС намерены устранить 14 препятствий на рынке союза до конца 2022 года Для оптимизации работы по устранению препятствий, содержащихся в перечне, ЕЭК совместно с правительствами государств - членов союза до 1 октября подготовит и...

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза намерены устранить 14 препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС до конца 2022 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося 19-20 августа в кыргызстанском городе Чолпон-Ата заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко."На заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате утвержден перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах. Всего в списке 14 препятствий: 13 ограничений и 1 изъятие", - сказали в пресс-службе."Формирование перечня - трудоемкий, но очень важный процесс. Фактически сегодня главы правительств обозначили наиболее чувствительные препятствия для союза, которые необходимо устранить в 2021-2022 годах. Их фиксация и дальнейшая работа по устранению - еще один значимый шаг в обеспечении функционирования внутреннего рынка без барьеров, изъятий и ограничений", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.Для оптимизации работы по устранению препятствий, содержащихся в перечне, ЕЭК совместно с правительствами государств - членов союза до 1 октября подготовит и предложит для рассмотрения на Совете ЕЭК соответствующий план мероприятий (дорожную карту).-0-