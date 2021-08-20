МНС начало рассылать уведомления об уплате транспортного налога

Источник материала: БT

Министерство по налогам и сборам начало рассылать владельцам транспортных средств уведомления об уплате налога. Уведомления получат все, на кого до 1 июля 2021 года зарегистрировано транспортное средство.



В следующем году владельцам транспортных средств нужно будет заплатить в бюджет 29 рублей.

У кого есть личные кабинеты на сайте ведомства, уже получили соответствующие электронные уведомления.





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