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МНС начало рассылать уведомления об уплате транспортного налога
20.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Министерство по налогам и сборам начало рассылать владельцам транспортных средств уведомления об уплате налога. Уведомления получат все, на кого до 1 июля 2021 года зарегистрировано транспортное средство.
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Министерство по налогам и сборам начало рассылать владельцам транспортных средств уведомления об уплате налога. Уведомления получат все, на кого до 1 июля 2021 года...
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