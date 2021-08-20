Поддержка экспорта и общие рынки нефти и газа - Петришенко об итогах заседания Евразийского межправсовета

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20 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал сегодня журналистам об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА."Мы рассматривали общие меры экспортной поддержки при поставках товаров из государств ЕАЭС на рынки третьих стран. Создается рабочая группа по подготовке соглашения для того, чтобы страховая поддержка по экспортным рискам была обеспечена на надлежащем уровне. Мы рассчитываем на быструю разработку этого проекта соглашения", - сказал Игорь Петришенко.Также на заседании был утвержден перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, подлежащих устранению в 2021-2022 годах. "Чтобы евразийская интеграция продвигалась, нам надо снимать барьеры на пути движения товаров. Один из важнейших элементов - транспортная составляющая. Сегодня был подписан меморандум между тремя железными дорогами - Беларуси, России и Казахстана - в рамках сотрудничества с Китаем. Увеличится скорость продвижения товаров", - пояснил заместитель премьер-министра.Кроме того, обсуждался актуальный вопрос создания единых энергетических рынков - рынков газа, нефти и нефтепродуктов. "Что касается рынка газа, проект соответствующего соглашения российская сторона представила, эксперты уже провели более 10 консультаций, нащупали те моменты, по которым необходимо будет снимать разногласия. По поводу рынка нефти и нефтепродуктов - вроде бы, все идет планово, но некоторые моменты еще надо согласовать. Мы инициировали рассмотрение этих вопросов на очередном заседании Совета ЕЭК, чтобы придать ускорение и выйти на конкретные результаты", - отметил Игорь Петришенко.Рассматривались и вопросы безопасности продвижения продовольственной продукции. "Для нас очень важно поставлять качественные и безопасные продукты. Участники условились подписать соответствующее соглашение о поставках безопасной продукции. Мы в кулуарах обсуждали необходимость ускорить принятие регламентов по переработанной и непереработанной пищевой продукции, чтобы снимались барьеры при движении наших товаров на рынки стран ЕАЭС", - добавил заместитель премьер-министра."Также создали соответствующую группу высокого уровня, чтобы активнее продвигать цифровую повестку дня в рамках ЕАЭС. Мы должны базироваться на своих цифровых платформах, совмещать их с другими нашими партнерами, в первую очередь с теми странами, с которыми у нас подписаны договоры о свободной торговле и с кем мы ведем переговорный процесс на эту тему", - резюмировал Игорь Петришенко.-0-