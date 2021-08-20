|
С террасами и потолками по 3 метра. Застройщик выставил на продажу партию квартир в ЖК недалеко от Комсомольского озера в Минске
20.08.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В бывшем производственном квартале в районе улицы Кропоткина − там, где когда-то делали фарфор, сейчас возводится
Все предложенные декларацией квартиры относятся к строению №3Б по генплану. В доме повышенной комфортности будет 15 этажей, 2 подъезда и 145 квартир (49 однокомнатных, 52 двухкомнатные, 29 трехкомнатных, 15 четырехкомнатных). Высота потолков в квартирах с 2-го по 12-й составит 2,8 метра, с 13 по 15-й — 3 метра.
На первых этажах многоэтажки разместятся встроенные помещения административно-торгового назначения, а на последних – квартиры с террасами. Рядом с домом будет возведен подземный гараж-стоянка на 184 места с эксплуатируемой кровлей.
Стоит обратить внимание, что квартиры будут передаваться собственникам без возведения межкомнатных перегородок, без чистовой отделки, без установки внутренних столярных изделий и встроенной мебели и без установки внутриквартирных дверей
В данный момент застройщик предлагает:
− 30 однокомнатных квартир общей площадью от 37,43 до 48,04 «квадратов». Стоимость метра − 1350-1800 долларов;
− 25 двухкомнатных квартир общей площадью от 53,77 до 77,63 «квадратов». Стоимость метра − 1300-2000 долларов;
− 10 трехкомнатных квартир общей площадью от 81,21 до 96,95 «квадратов». Стоимость метра − 1250-3500 долларов;
− 10 четырехкомнатных квартир общей площадью от 112,45 до 134,13 «квадратов». Стоимость метра − 1225-2000 долларов;
− 12 встроенных помещений административно-торгового назначения общей площадью от 37,98 до 86,66 «квадратов». Стоимость метра − 1700-2100 долларов.
Отмечается, что на предприятии действует система скидок, зависящая от размера первоначального взноса и графика внесения платежей.
Возводить данный дом начали в ноябре 2020 года, завершить строительство планируется в августе 2022 года.
По сравнению с декларацией,
Напомним, что весь ЖК будет состоять из трех домов. По плану вся территория жилого комплекса будет пешеходной. Помимо жилых зданий, тут будет 4 подземных паркинга, 3 бизнес-центра, СПА-центр с бассейном и салоном красоты, детский сад на 70 мест, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, фудкорт, боулинг, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов. Посередине комплекса расположится бульвар − озелененная историко-ландшафтная композиция, имитирующая «сухое» русло подземной реки Переспы.
Сейчас в комплексе уже практически возведен самый первый дом на 6 подъездов (смотрите наш большой весенний
Следите за нами на
Читайте также:
Госзастройщик выставил на продажу сразу 168 квартир в самом высотном жилом комплексе Минска. Цены и условия
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С террасами и потолками по 3 метра. Застройщик выставил на продажу партию квартир в ЖК недалеко от Комсомольского озера в Минске
В бывшем производственном квартале в районе улицы Кропоткина − там, где когда-то делали фарфор, сейчас возводится ЖК «Фарфоровый». Сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)