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С террасами и потолками по 3 метра. Застройщик выставил на продажу партию квартир в ЖК недалеко от Комсомольского озера в Минске

20.08.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В бывшем производственном квартале в районе улицы Кропоткина − там, где когда-то делали фарфор, сейчас возводится ЖК «Фарфоровый». Сегодня застройщик «ИНФОРЕАЛТ» предложил к долевому строительству партию из 75 квартир: 30 «однушек», 25 «двушек», 10 «трешек» и 10 «четырешек». Купить квартиру в новостройке можно от $ 1225 до $ 3500 за «квадрат». Проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».

С террасами и потолками по 3 метра. Застройщик выставил на продажу партию квартир в ЖК недалеко от Комсомольского озера в Минске

Все предложенные декларацией квартиры относятся к строению №3Б по генплану. В доме повышенной комфортности будет 15 этажей, 2 подъезда и 145 квартир (49 однокомнатных, 52 двухкомнатные, 29 трехкомнатных, 15 четырехкомнатных). Высота потолков в квартирах с 2-го по 12-й составит 2,8 метра, с 13 по 15-й — 3 метра. 

На первых этажах многоэтажки разместятся встроенные помещения административно-торгового назначения, а на последних – квартиры с террасами. Рядом с домом будет возведен подземный гараж-стоянка на 184 места с эксплуатируемой кровлей.

Стоит обратить внимание, что квартиры будут передаваться собственникам без возведения межкомнатных перегородок, без чистовой отделки, без установки внутренних столярных изделий и встроенной мебели и без установки внутриквартирных дверей

В данный момент застройщик предлагает:

− 30 однокомнатных квартир общей площадью от 37,43 до 48,04 «квадратов». Стоимость метра − 1350-1800 долларов;

− 25 двухкомнатных квартир общей площадью от 53,77 до 77,63 «квадратов». Стоимость метра − 1300-2000 долларов;

− 10 трехкомнатных квартир общей площадью от 81,21 до 96,95 «квадратов». Стоимость метра − 1250-3500 долларов;

− 10 четырехкомнатных квартир общей площадью от 112,45 до 134,13 «квадратов». Стоимость метра − 1225-2000 долларов;

− 12 встроенных помещений административно-торгового назначения общей площадью от 37,98 до 86,66 «квадратов». Стоимость метра − 1700-2100 долларов.

Отмечается, что на предприятии действует система скидок, зависящая от размера первоначального взноса и графика внесения платежей.

Возводить данный дом начали в ноябре 2020 года, завершить строительство планируется в августе 2022 года.


С террасами и потолками по 3 метра. Застройщик выставил на продажу партию квартир в ЖК недалеко от Комсомольского озера в Минске

С террасами и потолками по 3 метра. Застройщик выставил на продажу партию квартир в ЖК недалеко от Комсомольского озера в Минске

По сравнению с декларацией, опубликованной в ноябре, цена «квадрата» уменьшилась на 50-100 долларов. Тогда стоимость однокомнатных и трехкомнатных квартир во второй очереди строительства начиналась от 1350 долларов.

Напомним, что весь ЖК будет состоять из трех домов. По плану вся территория жилого комплекса будет пешеходной. Помимо жилых зданий, тут будет 4 подземных паркинга, 3 бизнес-центра, СПА-центр с бассейном и салоном красоты, детский сад на 70 мест, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, фудкорт, боулинг, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов. Посередине комплекса расположится бульвар − озелененная историко-ландшафтная композиция, имитирующая «сухое» русло подземной реки Переспы.

 
Теги: Минск
 
 
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В бывшем производственном квартале в районе улицы Кропоткина − там, где когда-то делали фарфор, сейчас возводится ЖК «Фарфоровый». Сегодня...
 
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