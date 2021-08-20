С террасами и потолками по 3 метра. Застройщик выставил на продажу партию квартир в ЖК недалеко от Комсомольского озера в Минске

Все предложенные декларацией квартиры относятся к строению №3Б по генплану. В доме повышенной комфортности будет 15 этажей, 2 подъезда и 145 квартир (49 однокомнатных, 52 двухкомнатные, 29 трехкомнатных, 15 четырехкомнатных). Высота потолков в квартирах с 2-го по 12-й составит 2,8 метра, с 13 по 15-й — 3 метра.

На первых этажах многоэтажки разместятся встроенные помещения административно-торгового назначения, а на последних – квартиры с террасами. Рядом с домом будет возведен подземный гараж-стоянка на 184 места с эксплуатируемой кровлей.

Стоит обратить внимание, что квартиры будут передаваться собственникам без возведения межкомнатных перегородок, без чистовой отделки, без установки внутренних столярных изделий и встроенной мебели и без установки внутриквартирных дверей

В данный момент застройщик предлагает:

− 30 однокомнатных квартир общей площадью от 37,43 до 48,04 «квадратов». Стоимость метра − 1350-1800 долларов;

− 25 двухкомнатных квартир общей площадью от 53,77 до 77,63 «квадратов». Стоимость метра − 1300-2000 долларов;

− 10 трехкомнатных квартир общей площадью от 81,21 до 96,95 «квадратов». Стоимость метра − 1250-3500 долларов;

− 10 четырехкомнатных квартир общей площадью от 112,45 до 134,13 «квадратов». Стоимость метра − 1225-2000 долларов;

− 12 встроенных помещений административно-торгового назначения общей площадью от 37,98 до 86,66 «квадратов». Стоимость метра − 1700-2100 долларов.

Отмечается, что на предприятии действует система скидок, зависящая от размера первоначального взноса и графика внесения платежей.

Возводить данный дом начали в ноябре 2020 года, завершить строительство планируется в августе 2022 года.