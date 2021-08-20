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Дополнительное заседание Высшего Евразийского экономического совета готовится в октябре в Минске

20.08.2021 14:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дополнительное заседание Высшего Евразийского экономического совета готовится к проведению в октябре в Минске. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже проговорено следующее заседание Евразийского межправсовета, - сказала Ия Малкина. - Предварительно главы правительств договорились о том, что оно пройдет в конце октября в Ереване, на что получили соответствующее приглашение премьер-министра Армении Никола Пашинина. Ну и проговаривается вопрос о проведении дополнительного заседания Высшего Евразийского совета в октябре этого года в городе Минске".
 
Высший Евразийский экономический совет - высший наднациональный орган Евразийского экономического союза, в него входят главы государств или правительств стран Евразийского экономического союза.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Высший Евразийский экономический совет - высший наднациональный орган Евразийского экономического союза, в него входят главы государств или правительств стран...
 
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