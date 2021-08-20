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ЕЭК предложит странам ЕАЭС принять общие принципы обеспечения продовольственной безопасности

20.08.2021 14:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия предложит странам Евразийского экономического союза утвердить общие принципы обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем предлагать на очередном заседании Совета ЕЭК утвердить основные общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности для стран нашего союза, - сказала Ия Малкина. - Данный документ предусматривает непосредственные меры, которые будут способствовать повышению эффективности сельхозпроизводства, минимизировать риски возникновения дефицита продовольственных товаров. И в периоды каких-то форс-мажорных неблагоприятных явлений сможет способствовать тому, что государства-члены будут чувствовать себя в этом смысле безопасными".

Представитель ЕЭК отметила, что проблема продовольственной безопасности тесно связана с вопросам импортозамещения. "Работа в рамках обеспечения собственной продовольственный безопасности не может не повлечь и перспективу импортозамещения определенных материально-технических ресурсов, которые используются сегодня в агропромышленном комплексе наших государств", - добавила она.-0-

 
 
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"Мы будем предлагать на очередном заседании Совета ЕЭК утвердить основные общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности для стран...
 
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