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Шесть миллионов тонн зерна и третья область-миллионер - белорусские аграрии завершают массовую уборку хлеба

20.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Шесть миллионов тонн зерна и третья область-миллионер. Белорусские аграрии практически завершили массовую жатву-2021.  

Освоить по стране осталось всего 6 % площадей. Сегодня заветную миллионную планку перешагнула Гродненская область - традиционный лидер по урожайности в Беларуси.

  Госсзаказ по сдаче зерновых выполнен на 85 %.

Большинство районов завершили хлебную эстафету и готовят почву под будущий урожай.  Добрать зерно планируют за счет кукурузы. Уборка начнется в конце сентября - начале октября.  Сейчас хозяйства также ведут четвертый укос трав, заготовку льнотресты и сев озимого рапса.



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Шесть миллионов тонн зерна и третья область-миллионер. Белорусские аграрии практически завершили массовую жатву-2021.   Освоить по стране осталось всего 6 %...
 
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