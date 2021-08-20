Шесть миллионов тонн зерна и третья область-миллионер - белорусские аграрии завершают массовую уборку хлеба

Источник материала: БT

Шесть миллионов тонн зерна и третья область-миллионер. Белорусские аграрии практически завершили массовую жатву-2021.

Освоить по стране осталось всего 6 % площадей. Сегодня заветную миллионную планку перешагнула Гродненская область - традиционный лидер по урожайности в Беларуси.

Госсзаказ по сдаче зерновых выполнен на 85 %.



Большинство районов завершили хлебную эстафету и готовят почву под будущий урожай. Добрать зерно планируют за счет кукурузы. Уборка начнется в конце сентября - начале октября. Сейчас хозяйства также ведут четвертый укос трав, заготовку льнотресты и сев озимого рапса.





