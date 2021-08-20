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Р. Головченко: В условиях внешнего давления странам ЕАЭС необходимо укреплять сотрудничество

20.08.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

"Странам ЕАЭС необходимо укреплять сотрудничество в условиях внешнего давления". Это заявил Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета. В эти дни он проходит в Кыргызстане. Развитие союза должно основываться на прочном фундаменте внутренних ресурсов и возможностей. Сегодня важно выработать общие подходы в поиске новых точек роста и в контексте глобальной климатической повестки. В условиях непростой политической ситуации в мире участникам интеграции необходимо вместе отстаивать единую позицию на международных площадках.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы уверены, что в условиях бездумного применения в международных отношениях мер экономического ограничения и давления повышение технологической независимости, компетенций союза - это, безусловно, правильное направление движения для нашей интеграции. В мире много вызовов и противоречий с одной стороны постепенно оживляется международная торговля, растет товарооборот и внутри ЕАЭС, причем положительная динамика наблюдается у всех государств - членов союза. За счет внутренней кооперации, совместных производств укрепляются связи с внешним миром.

Сегодня на повестке ряд важных вопросов. В центре внимания реализация дорожных карт по формированию общего рынка органической сельхозпродукции и в сфере транспортной политики. Также стороны обсудили и перечень ограничений на внутреннем рынке, меры страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств-членов.


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"Странам ЕАЭС необходимо укреплять сотрудничество в условиях внешнего давления". Это заявил Роман Головченко во время заседания Евразийского...
 
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