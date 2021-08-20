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МНС разъяснило физлицам нюансы уплаты транспортного налога в 2021 году

20.08.2021 20:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам разъяснило физическим лицам нюансы уплаты транспортного налога в 2021 году, сообщили БЕЛТА в главном управлении развития налоговых органов МНС.

В соответствии с Налоговым кодексом физлицам, не получившим на 1 января 2021 года в установленном порядке разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении c уплатой госпошлины за его выдачу, извещения на уплату авансового платежа по транспортному налогу будут направлены налоговыми органами в срок не позднее 1 ноября нынешнего года по почте либо размещены в личном кабинете плательщика.

В МНС обращают внимание на то, что при размещении извещения на уплату авансового платежа в личном кабинете такое извещение на бумажном носителе плательщику направляться не будет. Внести авансовый платеж необходимо не позднее 15 декабря 2021 года.

В настоящее время у каждого физического лица, имеющего подключение к личному кабинету, есть возможность просмотреть в личном кабинете размещенную налоговыми органами информацию о зарегистрированных за плательщиком в ГАИ транспортных средствах.

Если физлицо не зарегистрировано как пользователь личного кабинета плательщика, получить доступ к данному сервису (логин и пароль) можно лично при посещении любой инспекции МНС, независимо от места жительства (при обращении в инспекцию при себе надо иметь паспорт или вид на жительство в Беларуси).

Можно получить доступ и онлайн, без посещения инспекции МНС, с использованием межбанковской системы идентификации (МСИ). Зарегистрироваться в личном кабинете через МСИ могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах. Для регистрации необходима учетная запись в личном кабинете МСИ. При отсутствии таковой пользователь может пройти процедуру саморегистрации на официальном сайте НКФО "ЕРИП".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В МНС обращают внимание на то, что при размещении извещения на уплату авансового платежа в личном кабинете такое извещение на бумажном носителе плательщику...
 
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