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Китайская электроэнергетическая корпорация рассмотрит возможность инвестирования в "Великий камень"

21.08.2021 12:41 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроэнергетическая корпорация "Чуанькай" рассмотрит возможность инвестирования в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

Вице-президент электроэнергетической корпорации "Чуанькай" с делегацией посетили индустриальный парк "Великий камень". Гости ознакомились с историей развития и инфраструктурой парка, осмотрели демонстрационный зал.

На переговорах "Чуанькай" с руководством "Великого камня" обсуждалась тема блокчейна. По итогам визита вице-президент отметил выгодное географическое расположение парка, привлекательную бизнес-среду и льготную политику, что позитивно влияет на привлечение инвестиций из Китая.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Вице-президент электроэнергетической корпорации "Чуанькай" с делегацией посетили индустриальный парк "Великий камень". Гости ознакомились с историей развития и...
 
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