ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

5 % площадей зерна осталось убрать белорусским аграриям

21.08.2021 14:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На сегодня вес каравая - 6 млн 107 тыс. тонн. Уже 3 области-миллионера. Больше всего в закромах Минской области - 1 млн 558 тыс. тонн зерна.



Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодня вес каравая - 6 млн 107 тыс. тонн. Уже 3 области-миллионера. Больше всего в закромах Минской области - 1 млн 558 тыс. тонн зерна. Читайте также: ...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МНС разъяснило физлицам нюансы уплаты транспортного налога в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by