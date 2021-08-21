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5 % площадей зерна осталось убрать белорусским аграриям
21.08.2021 14:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На сегодня вес каравая - 6 млн 107 тыс. тонн. Уже 3 области-миллионера. Больше всего в закромах Минской области - 1 млн 558 тыс. тонн зерна.
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На сегодня вес каравая - 6 млн 107 тыс. тонн. Уже 3 области-миллионера. Больше всего в закромах Минской области - 1 млн 558 тыс. тонн зерна. Читайте также: ...
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