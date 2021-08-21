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Мадагаскар заинтересован в сотрудничестве с "АМКОДОРом"

21.08.2021 15:21 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мадагаскар заинтересован в сотрудничестве с "АМКОДОРом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Управляющую компанию холдинга "АМКОДОР" посетила делегация представителей деловых кругов Мадагаскара. Гости ознакомились с номенклатурой производимой техники и провели переговоры с руководством предприятия. Стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" основано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Управляющую компанию холдинга "АМКОДОР" посетила делегация представителей деловых кругов Мадагаскара. Гости ознакомились с номенклатурой производимой техники...
 
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