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В Беларуси в I полугодии производство молочной продукции возросло почти на 3%

21.08.2021 17:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом полугодии производство молочной продукции возросло на 2,7%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Итоги социально-экономического развития сельскохозяйственной отрасли за январь - июнь 2021 года были рассмотрены на коллегии Минсельхозпрода.

Отмечена положительная тенденция развития. В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах темп роста производства валовой продукции сельского хозяйства составил 100,1%, в том числе продукции животноводства - 100%, растениеводства - 100,9%.

В животноводстве возросло производство молока (101,8%) и яиц (102%), а также продукции выращивания крупного рогатого скота (102,3%), в растениеводстве - производство зерна, картофеля, плодов и ягод.

"Увеличение производства сельхозпродукции способствовало росту производства продуктов питания, напитков и табачных изделий в целом по республике на 2,5% к январю - июню 2020 года. В том числе производство мясной продукции увеличено на 1,9%, молочной - на 2,7%, мукомольно-крупяной - на 6,5%", - говорится в сообщении.

Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций также улучшилось. За январь - июнь темп роста выручки составил 114,8% к аналогичному периоду прошлого года, прибыль от реализации продукции - 115,7%, чистая прибыль - 107,3%. Рентабельность продаж обеспечена на уровне 5,1%.

Количество убыточных организаций сократилось на 10, сумма убытков таких организаций - на 30%.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Итоги социально-экономического развития сельскохозяйственной отрасли за январь - июнь 2021 года были рассмотрены на коллегии Минсельхозпрода.
 
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