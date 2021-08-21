|
Итоги переговоров и договоренности в рамках Межправсовета ЕАЭС смотрите 22 августа в "Главном эфире"
21.08.2021 22:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Общая история объединяет страны, а также дает импульс к экономическому взаимодействию. Страны ЕАЭС в ближайшее время готовы подписать соглашение о поставках безопасной органической продукции на всей территории "пятерки". Об этом они договорились на уровне премьеров на заседании Межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане. Также обсуждалась необходимость ускорить принятие регламентов по переработанной и непереработанной пищевой продукции, чтобы снимались барьеры при движении товаров на рынки стран Евразийского союза. Особое внимание было и вызовам, которые связаны с углеродным налогом, который вводит Евросоюз. Белорусский премьер считает, что, с одной стороны, преследуется гуманная задача сохранения окружающей среды, но с другой - видятся совсем другие цели.
Итоги переговоров и договоренности в рамках Межправсовета ЕАЭС, региональная безопасность и союзные программы с Россий. Об этом и не только премьер Роман Головченко в "
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги переговоров и договоренности в рамках Межправсовета ЕАЭС смотрите 22 августа в "Главном эфире"
Общая история объединяет страны, а также дает импульс к экономическому взаимодействию. Страны ЕАЭС в ближайшее время готовы подписать соглашение о поставках...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)