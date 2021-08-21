ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Итоги переговоров и договоренности в рамках Межправсовета ЕАЭС смотрите 22 августа в "Главном эфире"

21.08.2021 22:45 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Общая история объединяет страны, а также дает импульс к экономическому взаимодействию. Страны ЕАЭС в ближайшее время готовы подписать соглашение о поставках безопасной органической продукции на всей территории "пятерки". Об этом они договорились на уровне премьеров на заседании Межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане. Также обсуждалась необходимость ускорить принятие регламентов по переработанной и непереработанной пищевой продукции, чтобы снимались барьеры при движении товаров на рынки стран Евразийского союза. Особое внимание было и вызовам, которые связаны с углеродным налогом, который вводит Евросоюз. Белорусский премьер считает, что, с одной стороны, преследуется гуманная задача сохранения окружающей среды, но с другой - видятся совсем другие цели.

Итоги переговоров и договоренности в рамках Межправсовета ЕАЭС, региональная безопасность и союзные программы с Россий. Об этом и не только премьер Роман Головченко в "Главном эфире" в это воскресенье.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общая история объединяет страны, а также дает импульс к экономическому взаимодействию. Страны ЕАЭС в ближайшее время готовы подписать соглашение о поставках...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси в I полугодии производство молочной продукции возросло почти на 3%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by