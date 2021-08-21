Источник материала: БT

Общая история объединяет страны, а также дает импульс к экономическому взаимодействию. Страны ЕАЭС в ближайшее время готовы подписать соглашение о поставках безопасной органической продукции на всей территории "пятерки". Об этом они договорились на уровне премьеров на заседании Межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане. Также обсуждалась необходимость ускорить принятие регламентов по переработанной и непереработанной пищевой продукции, чтобы снимались барьеры при движении товаров на рынки стран Евразийского союза. Особое внимание было и вызовам, которые связаны с углеродным налогом, который вводит Евросоюз. Белорусский премьер считает, что, с одной стороны, преследуется гуманная задача сохранения окружающей среды, но с другой - видятся совсем другие цели.

Итоги переговоров и договоренности в рамках Межправсовета ЕАЭС, региональная безопасность и союзные программы с Россий. Об этом и не только премьер Роман Головченко в " Главном эфире " в это воскресенье.





Читайте также:



