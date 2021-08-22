Источник материала: БелТА

"В этот раз у нас не было сложных вопросов, по которым есть кардинальные расхождения позиций. Но было много тем, по которым необходимо было сблизить подходы. В их числе - снятие барьеров по доступу сельскохозяйственной техники на рынок Казахстана. Найден компромисс по этому вопросу, - сказал Роман Головченко. - Кроме того, в актив белорусской стороны я бы занес то, что была принята наша позиция по необходимости ускорения процесса создания Евразийской перестраховочной организации. Для нас это выгодно и необходимо в силу санкционного давления, которое распространяется и на услуги по перестрахованию для белорусских страховщиков. Мы договорились, что будем идти более быстро по этому пути. В первом квартале следующего года ЕЭК уже представит согласованный международный договор по созданию этой организации".





Еще один важный вопрос - синхронизация вывозных таможенных пошлин в ЕАЭС. "Сейчас в мире в связи с ажиотажным спросом наблюдается дефицит определенных ресурсов, которые важны для наших стран. Это и зерновые, и древесина, и металлы, и бумага. Когда одна страна вводит меры тарифной защиты в виде вывозных пошлин, эти товары не должны перетекать в другую. Чтобы не допустить этих перетоков, мы договорились о синхронизации, но в то же время при условии соблюдения национального суверенитета. То есть речь не идет о единых вывозных пошлинах, но мы договорились координировать действия для того, чтобы соблюдать интересы каждой из сторон", - отметил премьер-министр.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снятие барьеров в торговле и противодействие санкциям - Головченко об итогах Евразийского межправсовета Еще один важный вопрос - синхронизация вывозных таможенных пошлин в ЕАЭС.