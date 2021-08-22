Источник материала: БT

Возвращаясь к теме санкций, которые Запад с подачи мятежников вводит в отношении Беларуси, еще раз хотелось бы сказать: приятного, наверное, не очень много, но к этому нужно относиться как к шансу. Не хотите с нами торговать, будем торговать с другими. Не хотите нам продавать, постараемся сделать своими руками. Белорусские предприятия продолжают диверсифицировать рынки и создавать продукты исконно европейские, но на белорусской земле и из белорусского сырья.

Эксперты отмечают, что по вкусовым качествам они не уступают тому же испанскому хамону или швейцарскому сыру. Ксения Лебедева расскажет о белорусских продуктах, которые приятно удивляют.

Евросоюз и США, вводя санкции, рассчитывали, что белорусы будут голодать. И выглядеть, по их мнению, это должно было вот так. Но нет! Белорусские предприятия не только не остановились, но и продолжают развиваться. Пример тому - исконно швейцарский сыр "Раклет", который начали выпускать на Кобринском маслосырзаводе.

Предприятие изготавливает более 150 видов продукции. Специализируется на сырах. Важнейшим направлением стала разработка и внедрение инновационной продукции: для этого оснащено всем необходимым.







Олег Заяц здесь работает более 20 лет. Благодаря таким мастерам своего дела, как он, на прилавках белорусских магазинов появляются идеальные традиционные европейские сыры. Но мастерство - это не единственный ингредиент, без любви к делу тоже никуда.

После модернизации здесь производят и выдержанные сыры, и с плесенью - развивают ассортимент элитной группы. А это то, что приносит наибольшую прибыль, вместе с тем позволяет предприятию работать эффективно.

А теперь заглянем на Гродненский мясокомбинат. Как рассказала нам помощник главного технолога завода, вкусовые предпочтения меняются, в том числе с развитием туризма. Это заставляет производителей быть более изощренными в умении приготовить тот или иной продукт: ведь обращают внимание не только на вкус, но и на высокое качество используемого сырья.

Продукты, о которых идет речь, не дешевые, но связано это, прежде всего, с длительностью их изготовления - по технологии это от 2 до 3 месяцев. И это в том числе риски, ведь не каждый производитель будет ждать так долго, чтобы продать. Некоторые, конечно, предпочитают быстрые деньги. Но здесь не тот случай - задача сделать вкусным новый для нашего рынка продукт. Кстати, пармская ветчина, хамон и другие из серии иностранных изысков, сегодня это не просто импортозамещение - они хорошо уходят на экспорт - за границу отправляется 40 % продукции. Из них 70 % - в Россию.







Вы знаете, что французский город Коньяк расположен на реке Шаранта на юге Франции? Напитки, изготовленные из винограда собранного в этой местности, ценятся сомелье. Так вот, в Беларуси тоже есть свои виноградники. Их высадили в 2003 году недалеко от Пинска. Теперь собирают урожай, и уже в этом году мир увидел первый белорусский напиток подобный тому, что однажды изготовили во французском городке. Напиток прошел все классические этапы приготовления с учетом особенностей.

На заметку хозяйке: из всего перечисленного можно накрыть чудесный стол. И самое главное, что для этого не нужна никакая заграница, ведь наши производители, наши белорусские мастера научились все это делать сами в лучших традициях и с любовью.





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