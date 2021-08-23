«Хотели сделать пасеку, а получилась агроэкоусадьба». Как семья из Волковыска восстановила хутор и построила домик для сна на пчелиных ульях

Историю хутора новоиспеченные хозяева узнали от бабушки, которая прожила здесь всю жизнь, а в прошлом году отпраздновала 90-летие. Чаепитие в честь нее устроила на усадьбе ее большая дружная семья.

Уникальность в том, что названий у места несколько. Хутор официально относится к деревне Вишневичи, в двух километрах отсюда. Иное название хутора Гумбишки. А как считают хозяева, исконное название – Борисы.

– Когда мы взяли участок, несмотря на запущенное состояние, поняли, что это кусочек рая на земле. Аура здесь хорошая, как говорят наши туристы. А все потому, что жили здесь добрые люди. Свое название хутор берет от дальнего рода Борисевичей с тремя сыновьями, для которых и были возведены три дома. Так вот бабушка еще помнит, как отец строил эти дома, – рассказывает Людмила и проводит по владениям.