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Заседание союзного Совмина может пройти в течение месяца. Об этом в " Главном эфире " рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Пока еще точная дата не определена, слово за Постоянным комитетом Союзного государства Беларуси и России. На полях межправсовета в Кыргызстане состоялась встреча белорусского и российского премьеров. Переговоры прошли конструктивно. В центре внимания - углубление экономической интеграции и союзные программы.

Также обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия в контексте санкционного давления, с которым сталкиваются наши страны.





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