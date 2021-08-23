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Заседание союзного Совмина может пройти в течение месяца
23.08.2021 10:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Заседание союзного Совмина может пройти в течение месяца. Об этом в "
Также обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия в контексте санкционного давления, с которым сталкиваются наши страны.
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Заседание союзного Совмина может пройти в течение месяца. Об этом в "Главном эфире" рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Пока еще точная дата не...
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