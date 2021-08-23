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Заседание союзного Совмина может пройти в течение месяца

23.08.2021 10:33 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Заседание союзного Совмина может пройти в течение месяца. Об этом в "Главном эфире" рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Пока еще точная дата не определена, слово за Постоянным комитетом Союзного государства Беларуси и России. На полях межправсовета в Кыргызстане состоялась встреча белорусского и российского премьеров. Переговоры прошли конструктивно. В центре внимания - углубление экономической интеграции и союзные программы.

Также обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия в контексте санкционного давления, с которым сталкиваются наши страны.


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Заседание союзного Совмина может пройти в течение месяца. Об этом в "Главном эфире" рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Пока еще точная дата не...
 
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