Более 80 % налогоплательщиков Беларуси предпочитают электронную подачу деклараций

Источник материала: БT

Цифровая платформа налоговых органов в Беларуси будет создана к 2023 году. Об этом в интервью телеканалу " Беларусь 1 " рассказал глава профильного ведомства. По словам Сергея Наливайко, работать через электронный личный кабинет предпочитает уже более 80 % налогоплательщиков (как граждан, так и юрлиц). В течение пятилетки рассчитывают выйти минимум на 90 %. Министр подчеркнул: здесь не должно быть административных рычагов. Главное - удобство и комфорт для плательщика.

Налоговые поступления в бюджет в первом полугодии составили более 15 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом это плюс полмиллиарда.





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