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Более 80 % налогоплательщиков Беларуси предпочитают электронную подачу деклараций
23.08.2021 10:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Цифровая платформа налоговых органов в Беларуси будет создана к 2023 году. Об этом в интервью телеканалу "
Налоговые поступления в бюджет в первом полугодии составили более 15 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом это плюс полмиллиарда.
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Цифровая платформа налоговых органов в Беларуси будет создана к 2023 году. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал глава профильного ведомства. По словам...
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