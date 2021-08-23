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Более 80 % налогоплательщиков Беларуси предпочитают электронную подачу деклараций

23.08.2021 10:33 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Цифровая платформа налоговых органов в Беларуси будет создана к 2023 году. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал глава профильного ведомства. По словам Сергея Наливайко, работать через электронный личный кабинет предпочитает уже более 80 % налогоплательщиков (как граждан, так и юрлиц). В течение пятилетки рассчитывают выйти минимум на 90 %. Министр подчеркнул: здесь не должно быть административных рычагов. Главное - удобство и комфорт для плательщика.

Налоговые поступления в бюджет в первом полугодии составили более 15 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом это плюс полмиллиарда.


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Цифровая платформа налоговых органов в Беларуси будет создана к 2023 году. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал глава профильного ведомства. По словам...
 
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