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В Беларуси началась уборка гречихи

23.08.2021 11:33 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси началась уборка гречихи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 23 августа, гречиха убрана с 0,15 тыс. га, что составляет 0,49% от плана.

В целом зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,032 млн га, что составляет 95,8% запланированной площади. Намолочено 6,204 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,5 млн т зерна, далее следуют Брестская область - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1 млн т, в Могилевской намолочено 846,6 тыс. т, в Гомельской - 774 тыс. т, в Витебской - 758,4 тыс. т.

Госзаказ по зерну выполнен на 86,2%, поставлено 716,8 тыс. т.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным на 23 августа, гречиха убрана с 0,15 тыс. га, что составляет 0,49% от плана.
 
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