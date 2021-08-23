ЕАБР отмечает замедление роста ВВП Беларуси

В июле рост ВВП Беларуси замедлился по сравнению с июнем, отмечают эксперты Евразийского банка развития. В июне он составлял 4% к июню 2020 года, а в июле - всего 3-3,4%

По словам экспертов, в июле «существенно ослабла динамика обрабатывающей промышленности».

Если в июне рост в этой отрасли составлял 6,1% год к году, то в июле он замедлился до 1,5% к июлю 2020-го.

На фоне проседающей промышленности и существенного сокращения инвестиций (минус 13,4% год к году), экономику в июле поддержала сфера услуг, отмечают в ЕАБР. Эксперты полагают, что оживление потребительской активности может быть связано «с адаптацией к условиям пандемии».

Напомним, ВВП Беларуси в первом полугодии, согласно данным Белстата, вырос на 3,3%. Такой же показатель достигнут и по итогам семи месяцев.