Paritetbank запустил онлайн-депозиты для бизнеса

Источник материала: БелТА

23 августа Paritetbank запустил новую услугу оформления онлайн-депозитов. ИП, владельцы малого и среднего бизнеса теперь могут открывать вклады удаленно и не тратить время на поездки в офис банка. Для совершения операции достаточно смартфона и доступа в интернет.





Paritetbank предлагает клиентам функциональные и продвинутые решения для бизнеса, которые позволяют в несколько кликов дистанционно следить за процессами внутри компании, управлять финансовыми потоками, контролировать работу бухгалтера, совершать платежи и даже подписывать документы. Все это уже доступно клиентам банка онлайн и из любой точки мира.





Новая услуга в мобильном приложении eParitet еще больше облегчит жизнь юридическим лицам и ИП. Для открытия депозита больше не нужно приезжать в офис банка. Достаточно иметь смартфон и авторизоваться в приложении.





– Paritetbank всегда стремится к тому, чтобы предлагать продвинутые онлайн-услуги для своих клиентов. Уверен, юридические лица и ИП, которые уже обслуживаются в Paritetbank или только планируют доверить нам сопровождение своего бизнеса, по достоинству оценят это технологичное решение, – комментирует новую услугу Самвел Игоревич Восканян, и. о. директора продуктовой фабрики клиентов массового сегмента. – Уходят в прошлое времена, когда приходилось лично посещать офис банка, чтобы совершить какие-то текущие операции, в том числе открыть вклад. Теперь для этого достаточно смартфона и доступа в интернет. Paritetbank всегда поддерживает желание ИП и владельцев малого и среднего бизнеса не только надежно хранить свои доходы, но и приумножать их. Возможность открыть депозит онлайн поможет ускорить этот процесс.





Paritetbank предлагает широкую линейку вкладов для бизнеса. При этом достаточно небольшой суммы для первоначального взноса, чтобы деньги работали и приносили дополнительную прибыль. Есть варианты комфортного размещения денежных средств в течение месяца, а также возможность получать проценты от неснижаемого остатка, не закрывая депозит.







Управлять счетами и необходимыми финансовыми операциями владельцы любой формы собственности бизнеса могут 24/7 онлайн в мобильном приложении банка eParitet. Благодаря своей функциональности и понятному интерфейсу он стал незаменимым помощником для всех, кто ведет свой бизнес.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Paritetbank запустил онлайн-депозиты для бизнеса Новая услуга в мобильном приложении eParitet еще больше облегчит жизнь юридическим лицам и ИП. Для открытия депозита больше не нужно приезжать в офис банка. Достаточно...