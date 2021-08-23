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Paritetbank запустил онлайн-депозиты для бизнеса

23.08.2021 12:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа Paritetbank запустил новую услугу оформления онлайн-депозитов. ИП, владельцы малого и среднего бизнеса теперь могут открывать вклады удаленно и не тратить время на поездки в офис банка. Для совершения операции достаточно смартфона и доступа в интернет.

Paritetbank предлагает клиентам функциональные и продвинутые решения для бизнеса, которые позволяют в несколько кликов дистанционно следить за процессами внутри компании, управлять финансовыми потоками, контролировать работу бухгалтера, совершать платежи и даже подписывать документы. Все это уже доступно клиентам банка онлайн и из любой точки мира.

Новая услуга в мобильном приложении eParitet еще больше облегчит жизнь юридическим лицам и ИП. Для открытия депозита больше не нужно приезжать в офис банка. Достаточно иметь смартфон и авторизоваться в приложении.

– Paritetbank всегда стремится к тому, чтобы предлагать продвинутые онлайн-услуги для своих клиентов. Уверен, юридические лица и ИП, которые уже обслуживаются в Paritetbank или только планируют доверить нам сопровождение своего бизнеса, по достоинству оценят это технологичное решение, – комментирует новую услугу Самвел Игоревич Восканян, и. о. директора продуктовой фабрики клиентов массового сегмента.  – Уходят в прошлое времена, когда приходилось лично посещать офис банка, чтобы совершить какие-то текущие операции, в том числе открыть вклад. Теперь для этого достаточно смартфона и доступа в интернет. Paritetbank всегда поддерживает желание ИП и владельцев малого и среднего бизнеса не только надежно хранить свои доходы, но и приумножать их. Возможность открыть депозит онлайн поможет ускорить этот процесс.

Paritetbank предлагает широкую линейку вкладов для бизнеса. При этом достаточно небольшой суммы для первоначального взноса, чтобы деньги работали и приносили дополнительную прибыль. Есть варианты комфортного размещения денежных средств в течение месяца, а также возможность получать проценты от неснижаемого остатка, не закрывая депозит.
Paritetbank запустил онлайн-депозиты для бизнеса

Управлять счетами и необходимыми финансовыми операциями владельцы любой формы собственности бизнеса могут 24/7 онлайн в мобильном приложении банка eParitet. Благодаря своей функциональности и понятному интерфейсу он стал незаменимым помощником для всех, кто ведет свой бизнес.

Оценить функциональность мобильного банка от Paritetbank и познакомиться с онлайн-депозитами можно в любой момент. Для этого достаточно скачать демоверсию приложения для любого смартфона в App Store, Google Play или AppGallery

 
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Новая услуга в мобильном приложении eParitet еще больше облегчит жизнь юридическим лицам и ИП. Для открытия депозита больше не нужно приезжать в офис банка. Достаточно...
 
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