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Курсы валют на 23 августа
23.08.2021 12:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль окреп ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 52 копейки. Евро 2 рубля 94 копейки. 3 рубля 39 копеек стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль окреп ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 52 копейки. Евро 2 рубля 94 копейки. 3 рубля 39 копеек стоят 100...
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