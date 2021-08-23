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В Минские дешевеют квартиры на вторичном рынке, новостройки растут в цене

23.08.2021 12:33 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Столичные квартиры дешевеют. Речь идет о вторичном рынке. Здесь квадрат за неделю просел в цене на 0,2 %. В итоге 1 220 долларов стоит квадратный метр. В новостройках стоимость квадрата за неделю, напротив, поднялась на 0,3 % - 1 324 доллара стоит в среднем новый квадратный метр в столице. Таким образом разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 104 доллара в пользу новостроек.


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Столичные квартиры дешевеют. Речь идет о вторичном рынке. Здесь квадрат за неделю просел в цене на 0,2 %. В итоге 1 220 долларов стоит квадратный метр. В новостройках...
 
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