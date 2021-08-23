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Белстат: качество расчета ВВП Беларуси подтверждено международными экспертами
23.08.2021 12:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Качество расчета ВВП Беларуси подтверждено международными экспертами. Об этом журналистам рассказала глава Белстата Инна Медведева. По ее словам, ведомство подсчитывает данные по ВВП страны по методологии, утвержденной ООН, МВФ и Всемирным банком. Раз в 5 лет оценку статистической системы проводят аналитики Евростата и ЕЭК ООН. С такой же регулярностью Белстат приглашает экспертов МВФ проводить экспертизу расчета показателей системы национальных счетов, ключевой из них - ВВП. По итогам этого года экономическое ведомство Беларуси прогнозирует рост национальной экономики на 3,3 %.
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Качество расчета ВВП Беларуси подтверждено международными экспертами. Об этом журналистам рассказала глава Белстата Инна Медведева. По ее словам, ведомство...
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