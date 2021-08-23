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В ЕАЭС дан старт созданию единого рынка органической продукции

23.08.2021 12:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Дорожная карта по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции утверждена в Евразийском экономическом союзе. Таким образом, дан старт созданию единого рынка органики в ЕАЭС. Следующий шаг к унификации - разработка ЕЭК совместно со странами союза международного договора, который обеспечит свободное перемещение в ЕАЭС органической сельхозпродукции. Документ включит в себя унифицированные требования к производству и маркировке биопродукции, что послужит основой для взаимного признания в союзе систем сертификации ее производства.


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Дорожная карта по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции утверждена в Евразийском экономическом союзе. Таким образом, дан старт...
 
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