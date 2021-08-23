|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 августа 2021 года
23.08.2021 14:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась сильнее - на 0.8%, и равна на данный момент 1313 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 95 $/м2 в пользу новостроек.
Динамика объёма предложения остаётся отрицательной – количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось еще на 0.3%. Произошло это за счет уменьшения в базе числа 1-комнатных (-2% за неделю) и 2-комнатных квартир (-0.5%).
Среди районов города в наибольшей степени количество объявлений о продаже квартир сократилось в Первомайском (-4%), Советском (-2%), Московском (-1%) и Центральном (-1%).
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 606 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 772 $/м2 (-0.3%), Молодечно — 754 $/м2 (-0.3%), Жодино — 680 $/м2 (+0.3%), Слуцк — 561 $/м2 (-0.8%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 16 по 23 августа 2021 года, аналитическим центром Realt были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)