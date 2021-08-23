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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 августа 2021 года

23.08.2021 14:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1218 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась сильнее - на 0.8%, и равна на данный момент 1313 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 95 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за последние семь дней снизилась на 0.2% и составила 1331 $.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 августа 2021 года

Цены на квартиры в белорусской столице снижаются уже четвертую неделю подряд.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 августа 2021 года

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Динамика объёма предложения остаётся отрицательной – количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось еще на 0.3%. Произошло это за счет уменьшения в базе числа 1-комнатных (-2% за неделю) и 2-комнатных квартир (-0.5%).

Среди районов города в наибольшей степени количество объявлений о продаже квартир сократилось в Первомайском (-4%), Советском (-2%), Московском (-1%) и Центральном (-1%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 августа 2021 года

Среди типов квартир преобладало небольшое снижение цен. Сильнее других «потеряли» 4-комнатные квартиры – минус 0.9% за неделю.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 августа 2021 года

В районах города динамика средних цен квадратного метра была разнонаправленной: наиболее заметное снижение в Партизанском и Центральном, рост – в Первомайском и Советском.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 августа 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 августа 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 804 $/м2 (без изменений), Витебск — 604 $/м2 (+0.7%), Гомель — 618 $/м2 (+0.5%), Гродно — 716 $/м2 (+0.1%), Могилев — 656 $/м2 (+0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 606 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 772 $/м2 (-0.3%), Молодечно — 754 $/м2 (-0.3%), Жодино — 680 $/м2 (+0.3%), Слуцк — 561 $/м2 (-0.8%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 16 по 23 августа 2021 года, аналитическим центром Realt были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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