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Из рассматриваемых судами дел о банкротстве 90% касаются частных организаций

23.08.2021 14:37 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 90% рассматриваемых экономическими судами дел о банкротстве касаются организаций частной формы собственности. Это следует из информации, размещенной на интернет-портале судов общей юрисдикции, сообщает БЕЛТА.

В производстве экономических судов на 1 августа находятся 1420 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 90% (1278 дел) - о банкротстве частных организаций. В экономическом суде города Минска рассматриваются более 600 дел о банкротстве, или 43% от их общего количества.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, ведется по 142 делам. К таковым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации. Среди них, в частности, ЗАО "Дельта Банк", ОАО "Ковры Бреста", ОАО "Гомельский комбинат строительных конструкций", ОАО "Светлогорский домостроительный комбинат", ОАО "Кожевник".

В июле 2021 года принято к производству одно заявление о банкротстве в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны. Речь идет о коммунальном унитарном предприятии "Крупский районный комбинат бытового обслуживания".-0-
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В производстве экономических судов на 1 августа находятся 1420 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 90% (1278 дел) - о банкротстве частных...
 
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