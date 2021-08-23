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Беларусь получила помощь в размере более $900 млн от МВФ
23.08.2021 15:46 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда (МВФ) на 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд. Беларусь не осталась в стороне. Об этом
По версии МВФ, Беларусь не попадает в список стран с нелегитимной действующей властью. Поэтому фонд выделил нашей стране помощь в размере $900 млн, что прибавляет 12% к белорусским международным резервам. Отметим, золотовалютные резервы Беларуси, по данным Нацбанка на 1 августа,
На решение Международного валютного фонда о выдаче кредита нашей стране не повлияла и недавняя
Напомним, Международный валютный фонд
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В силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда (МВФ) на 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд....
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