Беларусь получила помощь в размере более $900 млн от МВФ

В силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда (МВФ) на 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд. Беларусь не осталась в стороне. Об этом сообщает РБК.

По версии МВФ, Беларусь не попадает в список стран с нелегитимной действующей властью. Поэтому фонд выделил нашей стране помощь в размере $900 млн, что прибавляет 12% к белорусским международным резервам. Отметим, золотовалютные резервы Беларуси, по данным Нацбанка на 1 августа, составляли $7,442 млрд.

На решение Международного валютного фонда о выдаче кредита нашей стране не повлияла и недавняя встреча президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Бориса Джонсона со Светланой Тихановской. Сама Тихановская в письме просила главу МВФ Кристалину Георгиеву и министра финансов США Джанет Йеллен не выдавать средства Беларуси. Как сообщает РБК, Тихановская считает, что правительство Александра Лукашенко будет использовать средства МВФ для «продолжения репрессий против гражданского общества».