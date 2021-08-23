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Беларусь получила помощь в размере более $900 млн от МВФ

23.08.2021 15:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда (МВФ) на 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд. Беларусь не осталась в стороне. Об этом сообщает РБК.

По версии МВФ, Беларусь не попадает в список стран с нелегитимной действующей властью. Поэтому фонд выделил нашей стране помощь в размере $900 млн, что прибавляет 12% к белорусским международным резервам. Отметим, золотовалютные резервы Беларуси, по данным Нацбанка на 1 августа, составляли$7,442 млрд.

На решение Международного валютного фонда о выдаче кредита нашей стране не повлияла и недавняя встреча президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Бориса Джонсона со Светланой Тихановской. Сама Тихановская в письме просила главу МВФ Кристалину Георгиеву и министра финансов США Джанет Йеллен не выдавать средства Беларуси. Как сообщает РБК, Тихановская считает, что правительство Александра Лукашенко будет использовать средства МВФ для «продолжения репрессий против гражданского общества».

Напомним, Международный валютный фонд прогнозировал, что экономка нашей страны упадет в 2021 году, а также давал своей прогноз относительно ситуации в экономическом секторе Беларуси в 2022 году.

 
 
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В силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда (МВФ) на 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд....
 
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