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Fitch отозвало рейтинги «Беларусбанка» и «Белинвестбанка» из-за санкций ЕС

23.08.2021 16:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги двух белорусских госбанков - «Беларусбанка» и «Белинвестбанка» на уровне В с негативным прогнозом и одновременно отозвало рейтинги из-за санкций ЕС. Об этом говорится на сайте агенства.

«Fitch отозвало рейтинги обоих банков (Прим. - «Беларусбанка» и «Белинвестбанка») по причине санкций и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое покрытие для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций», - пишется в пресс-релизе.

Отмечается, что перед отзывом рейтингов агенство подтвердило кредитные рейтинги финучреждений на уровне В с «негативным» прогнозом, так как правительство Беларуси, скорее всего, будет оказывать им поддержку в случае необходимости с учетом системной важности банков.

Негативный прогноз означает, что финансовое положение правительства может ухудшиться (что отразится и на его возможности поддерживать банки) а также отражает аналогичный прогноз по суверенному рейтингу Беларуси.

«Внешнее положение суверенного государства остается напряженным, международные резервы низки по сравнению с требованиями к финансированию, а новые санкции ЕС ограничивают доступ правительства к кредиторам ЕС. Это, в том числе в свете потенциальной кристаллизации условных обязательств со стороны крупного государственного сектора, может ограничить финансовую гибкость официальных органов по предоставлению поддержки, особенно в иностранной валюте, в случае необходимости», - пишет Fitch.

Рейтинговое агентство добавляет, что оба банка могут управлять влиянием санкций на их финансовое состояние, санкции Евросоюза лишают банки возможности занимать капитал на срок более 90 дней в ЕС, а доля финансирования из стран Евросоюза в пассивах «Беларусбанка» ниже 5%, а «Белинвестбанка» — ниже 2%.

Напомним, 21 июня Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против Беларуси, куда вошли персональные и секторальные ограничения. В числе секторальных экономических санкций – и ограничение доступа для Беларуси на финансовые рынки ЕС, и остановка выплат Европейского инвестбанка по любым проектам в белорусском госсекторе, и другое.

 
 
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги двух белорусских госбанков - «Беларусбанка» и «Белинвестбанка» на уровне В с...
 
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