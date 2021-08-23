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Россельхознадзор частично снимает ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси
23.08.2021 17:07 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.
"Россельхознадзор разрешает с 24 августа ввоз в Россию из Беларуси томатов от ФХ "Стаховичи" (Брестская область) и Денищик В.Г. (Гродненская область), а также томатов и перцев от пяти производителей: ИП Рудяк С.С. (Брестская область), Кирилко В.К. (Брестская область), Кирилко Д.С. (Брестская область), Козляк Г.В. (Брестская область), Козляк А.А. (Брестская область)", - говорится в сообщении.
Такое решение принято по результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов и перцев в местах производства, а также под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.-0-
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Такое решение принято по результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов и перцев...
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