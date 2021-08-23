"Фундамент за 15 тысяч долларов того не стоит". Семья минчан строит загородный дом и честно рассказывает о своих ошибках

Источник материала: realt.by

"На этом фундаменте можно было построить многоэтажку", - говорит минчанка Татьяна, которая вместе с мужем строит загородный дом. С какими проблемами они столкнулись и какие советы они дают тем, кто тоже хочет начинать стройку, смотрите в нашем новом видео .

Автор: Дарья Загорская, видео: Павел Садовский, Александр Сенаторов