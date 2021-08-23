Возле Дубровского водохранилища под Минском построят коттеджный жилой комплекс. Участок продан за $ 280 тысяч

На лот № 2 – участок для строительства и обслуживания производственной базы с подъездной дорогой в районе д. Скураты Озерицко-Слободского сельсовета – заявок не поступило. Земельный надел с кадастровым номером 624883009101000222 насчитывает 1,1869 га. Лот был оценен в 16 767,96 руб.

Лот № 3 – участок для строительства и обслуживания производственной базы в поселке Усяж – заинтересовал 2 человек. Однако один участник не прошел регистрацию. Земельный надел с кадастровым номером 624885606601000296 насчитывает 0,2134 га и имеет возможность подключения к сетям водоснабжения. При начальной цене 4 095,88 руб. лот продан единственному заявителю за 4 300 руб., или 1 708 долларов США.