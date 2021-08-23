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Возле Дубровского водохранилища под Минском построят коттеджный жилой комплекс. Участок продан за $ 280 тысяч
24.08.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства и обслуживания коттеджного жилого комплекса и производственных баз со сроком аренды на 99 лет в Смолевичском районе. На
Право аренды на участок для строительства коттеджей
По самой высокой начальной цене, которая составила 185 468,40 руб. ($73.692), был выставлен на аукцион участок для строительства коттеджного жилого комплекса (лот № 4). Земельный надел с кадастровым номером 624800000001001150 насчитывает 7,1334 гектара и расположен в районе д. Дуброва. На участок без наличия коммуникаций было подано 3 заявки. Лот ушел с молотка за 704.315 руб., или 279. 845 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Что из себя будет представлять коттеджный жилой комплекс, станет понятно только после полной оплаты лота победителем торгов и разработки проектно-сметной документации на участок. Имя победителя аукциона не разглашается.
Деревня Дуброва находится в 32 километрах от Минска и 20 километрах от Смолевич. Вот примерные границы участка для строительства коттеджного ЖК на карте:
Право аренды на участки для строительства производственных баз
На аукционе также разыгрывались 3 лота – право аренды участков для строительства и обслуживания производственных баз.
Лот № 1 – участок площадью 0,8497 га с кадастровым номером 624800000001003803 в Смолевичском районе – предназначен для строительства и обслуживания производственной базы. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электро-, водоснабжения и канализации. Лот был выставлен на торги за 12 948,70 руб., продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 13 596 руб., или 5 402 доллара США.
На лот № 2 – участок для строительства и обслуживания производственной базы с подъездной дорогой в районе д. Скураты Озерицко-Слободского сельсовета – заявок не поступило. Земельный надел с кадастровым номером 624883009101000222 насчитывает 1,1869 га. Лот был оценен в 16 767,96 руб.
Лот № 3 – участок для строительства и обслуживания производственной базы в поселке Усяж – заинтересовал 2 человек. Однако один участник не прошел регистрацию. Земельный надел с кадастровым номером 624885606601000296 насчитывает 0,2134 га и имеет возможность подключения к сетям водоснабжения. При начальной цене 4 095,88 руб. лот продан единственному заявителю за 4 300 руб., или 1 708 долларов США.
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Озерицко-Слободском сельсовете Смолевичского района
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Возле Дубровского водохранилища под Минском построят коттеджный жилой комплекс. Участок продан за $ 280 тысяч
Сегодня состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства и обслуживания коттеджного жилого комплекса и...
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