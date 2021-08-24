«Городу нужны деньги». Эксперты - о словах министра архитектуры и строительства об отмене ПДП

Но что касаемо заявления министра архитектуры и строительства об отмене ПДП, то тут главный вопрос – как это все отменят? Тут есть три сценария. Образно: хороший, средний и плохой. Начнем с плохого. У нас отменяются все регламенты, решение власти района на застройку становится абсолютной истинной, выдаются разрешение на строительство разной чуши, как в 90-ых (что в краткосрочной перспективе выгодно, то и строим). Но даже плохой сценарий имеет два аспекта. Можно очень хорошо поднять экономику, потому что будут строить черти что. Ну и второй аспект – социальный, а там все будет очень печально. То есть простыми словами – вводится хаос. Через 5 лет введут какие-то нормы, но они будут жестче, чем сейчас. Но пока все будет в вакууме. Кто-то что-то успеет построить, кто-то на это успеет пожаловаться, будут судебные разбирательства, зеленая зона исчезнет.

Хороший вариант – это когда отменят ПДП, а вместо него введут простые регламенты территории. И человек будет понимать, что он может, а что не может строить. Идеально, если человек открывает Генеральный план, видит регламент территории, читает и понимает, что он может строить. Каждое здание проходит общественное обсуждение, и все могут, без каких-то тайных трехсторонних договоренностей, где людей ставят перед фактом о новой стройке, учувствовать в аукционах со своими проектами. Не выдается только разрешение на проектирование по 15 дней, а все происходит намного быстрее, и скорость проектирования и строительства вырастает в 5 раз. У нас растут небоскребы как в Дубае, инвестиционный процесс ускоряется, инвестиционный климат улучшается, но такой вариант маловероятен.

Ну и средний, наиболее вероятный вариант – поговорят и все. Отменять точно не будут, но если и отменят, то просто разобьют эту часть на другие документы. Бюрократия никуда не денется. Ответственность за то или иное решение чиновник не сможет взять на себя, и поэтому будут расти комиссии, будут расти сроки рассмотрения. Я ставлю на это. Потому что сама система градостроительства в Беларуси слишком инертна, чтобы одним этим решением что-то изменить. Это будет как с вводом в эксплуатацию: вроде упразднили, но у каждой службы свои регламенты остались, и ничего кардинально изменилось в сторону упрощения.

Что касается общественных обсуждений в случае отмены ПДП как такового. Я бы сказал, что они проводятся чисто по факту. Это как в Советском союзе, где все решалось централизовано наверху, а вниз спускалось уже как распоряжение. Не буду оценивать – хорошо это, или плохо, потому что на это были свои причины. Но сейчас есть интересы города. К примеру, интерес города – расселить столько-то людей и такие-то территории создать. И есть другой момент – «как мы это видим?». Последнее за рубежом решается архитектурными конкурсами. У нас должно было быть так, что задается архитектурное развитие квартала, и оно обсуждается на общественном обсуждении. И вот когда есть видение, как это должно застраиваться и за сколько, тогда уже и можно выделять вакантные участки под эту застройку, и делать архитектурный и инвестиционный конкурс.

Сейчас по факту, юридически, система выстроена так, что люди должны просто приходить на общественное обсуждение и смотреть. Они уже никак ни на что не повлияют. То есть с сегодня на завтра это все обсуждают, а должны на 5 лет вперед. То есть сейчас мы разгребаем то, что было 5 лет назад.