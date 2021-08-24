Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автопроизводители в ЕАЭС могут до 31 декабря не оснащать транспортные средства системами экстренного вызова При этом решением Коллегии ЕЭК предусматривается, что выпущенные без систем вызова экстренных оперативных служб транспортные средства должны быть дооснащены...

24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Автопроизводители из стран Евразийского экономического союза до конца текущего года могут не оснащать выпускаемые транспортные средства устройством или системой вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС). Такое решение принято Коллегией Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК."До 31 декабря 2021 года включительно допускается не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства (шасси) категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3 (за исключением транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных средств, специально предназначенных для перевозки детей), которые изготовлены на таможенной территории ЕАЭС", - отметили в ЕЭК."Необходимость установления переходных положений вызвана дефицитом используемых при производстве устройств или систем вызова экстренных оперативных служб полупроводников, что создает риски вынужденного простоя крупнейших автопроизводителей союза", - пояснил причины принятия решения заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Виген Енокян.При этом решением Коллегии ЕЭК предусматривается, что выпущенные без систем вызова экстренных оперативных служб транспортные средства должны быть дооснащены ими изготовителем в срок до 30 июня 2022 года. Производители обязаны информировать потребителя о необходимости дооснащения транспортного средства (шасси) устройством или системой вызова экстренных оперативных служб и указывать в электронном паспорте транспортного средства соответствующую информацию."Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 августа 2021 года", - добавили в ЕЭК.-0-