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Центр поддержки экспорта Волгоградской области поможет привлечь на БУТБ малый и средний бизнес
24.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Центр поддержки экспорта Волгоградской области России будет содействовать привлечению на Белорусскую универсальную товарную биржу малого и среднего бизнеса. Соответствующую договоренность о сотрудничестве стороны заключили накануне в Минске. Эксперты считают, объединение усилий усилит рост новых бизнес-контактов, дав дополнительный толчок развитию торговых отношений между предпринимателями двух стран. Вход на белорусскую биржу для российских бизнесменов бесплатный, а биржевой сбор взимается только по факту совершения сделки. То есть участники торгов платят за результат, а не за процесс.
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Центр поддержки экспорта Волгоградской области России будет содействовать привлечению на Белорусскую универсальную товарную биржу малого и среднего бизнеса....
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