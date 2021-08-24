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Центр поддержки экспорта Волгоградской области поможет привлечь на БУТБ малый и средний бизнес

24.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Центр поддержки экспорта Волгоградской области России будет содействовать привлечению на Белорусскую универсальную товарную биржу малого и среднего бизнеса. Соответствующую договоренность о сотрудничестве стороны заключили накануне в Минске. Эксперты считают, объединение усилий усилит рост новых бизнес-контактов, дав дополнительный толчок развитию торговых отношений между предпринимателями двух стран. Вход на белорусскую биржу для российских бизнесменов бесплатный, а биржевой сбор взимается только по факту совершения сделки. То есть участники торгов платят за результат, а не за процесс.


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Теги: Минск
 
 
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Центр поддержки экспорта Волгоградской области России будет содействовать привлечению на Белорусскую универсальную товарную биржу малого и среднего бизнеса....
 
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