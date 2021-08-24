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Международная выставка "ТехИнноПром" пройдет в Минске в сентябре

24.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Международная специализированная выставка технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром" пройдет в Минске в конце сентября. Она состоится уже в 24 раз и включена в программу Белорусского промышленно-инновационного форума. Цель экспозиции: продвижение инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий белорусских и зарубежных компаний на региональные и международные рынки, а также укрепление деловых контактов и обмен опытом. Ожидается, что в выставке примут участие свыше двух сотен компаний, как наших, так и зарубежных.


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Теги: Минск
 
 
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Международная специализированная выставка технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром" пройдет в Минске в конце сентября. Она состоится уже в 24 раз и...
 
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