Источник материала: БелТА

24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении антидемпинговой пошлины на ввоз в Евразийский экономический союз алюминиевой посуды из КНР, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.





"Речь идет, в частности, о кастрюлях, сковородах, сотейниках, блинницах, гусятницах и казанах. Размер антидемпинговой пошлины составит 21,89%, срок ее действия - 5 лет", - пояснили в ЕЭК.





Данная мера принята по итогам проведенного Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК расследования. Информация, полученная в ходе расследования, позволила сделать выводы о наличии демпингового импорта указанного товара из КНР и вызванного им материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС, что в соответствии с Договором о ЕАЭС является основанием для применения антидемпинговой меры.





"Действие меры позволит нивелировать неблагоприятное воздействие демпингового импорта со стороны китайских компаний и будет способствовать восстановлению производственно-экономического и финансового состояния соответствующей отрасли ЕАЭС", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на ввоз в ЕАЭС китайской алюминиевой посуды Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.-0-