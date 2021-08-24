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ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на ввоз в ЕАЭС китайской алюминиевой посуды

24.08.2021 12:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении антидемпинговой пошлины на ввоз в Евразийский экономический союз алюминиевой посуды из КНР, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"Речь идет, в частности, о кастрюлях, сковородах, сотейниках, блинницах, гусятницах и казанах. Размер антидемпинговой пошлины составит 21,89%, срок ее действия - 5 лет", - пояснили в ЕЭК.

Данная мера принята по итогам проведенного Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК расследования. Информация, полученная в ходе расследования, позволила сделать выводы о наличии демпингового импорта указанного товара из КНР и вызванного им материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС, что в соответствии с Договором о ЕАЭС является основанием для применения антидемпинговой меры.

"Действие меры позволит нивелировать неблагоприятное воздействие демпингового импорта со стороны китайских компаний и будет способствовать восстановлению производственно-экономического и финансового состояния соответствующей отрасли ЕАЭС", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.-0- 
 
 
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Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. 
 
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