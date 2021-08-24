Tesla работает над созданием робота, который заменит людей в выполнении монотонной работы

Источник материала: БT

Tesla работает над созданием робота, который заменит людей в выполнении "опасной, монотонной и скучной" работы. Уже в следующем году может быть готов прототип новинки, способной как минимум наклоняться, чтобы поднять что-либо, а также ходить в магазин за продуктами. Рост робота составит 173 см, а масса - 57 килограммов, при этом "технологичный сотрудник" сможет поднимать почти 70 килограммов веса. Применение таких роботов может полностью изменить мировую экономику, устранив проблемы с рабочей силой, считает глава Тесла Илон Маск. Роботов он планирует создавать на тех же технологиях, которые компания использует в своих автомобилях.





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