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Крупнейшие в мире автопроизводители сокращают производство из-за нехватки полупроводников

24.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Крупнейшие в мире автопроизводители сокращают производство из-за нехватки полупроводников. Проблема затронула Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan, BMW, Renault, Tesla, а теперь еще и Toyota. Долгое время японскому производителю удавалось не становиться жертвой дефицита, но уже в следующем месяце компанией принято решение сократить производство авто почти вдвое. Эксперты отмечают, одна из причин дефицита полупроводников в мире: последствия пандемии COVID-19, которая запустила волну локдаунов и как следствие вырос спрос на бытовую электронику (в первую очередь это телефоны, телевизоры и игровые приставки) при производстве которых используются такие же чипы, как при создании авто.


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Крупнейшие в мире автопроизводители сокращают производство из-за нехватки полупроводников. Проблема затронула Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan, BMW, Renault, Tesla, а теперь еще и...
 
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